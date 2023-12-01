تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الهلال.. ولابورت أساسي
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 19:00
كتب : FilGoal
يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال دربي الرياض المرتقب أمام الهلال.
ويلعب الهلال أمام النصر بعد قليل على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري السعودي.
ويتواجد رونالدو في تشكيل النصر الأساسي بعد الشكوك التي حامت حول مشاركته في المباراة بسبب الإصابة.
وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة الهلال.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس
الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا
الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.
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