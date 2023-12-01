الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) سيراميكا.. انتهاء المباراة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي البنك الأهلي بهدف كريم بامبو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة ضمن منافست الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 بـ7 نقاط.

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انتهاء المباراة

الهدوء يسيطر على مجريات وإيقاع المباراة

ق 54: جوووول أول لأحمد ياسر ريان بعد تمريرة من عنتر له داخل منطقة الجزاء ليتسلمها وسددها لتسكن الشباك ولذلك تمكن من فك لعنة تصدي أبو جبل لفرصه.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: للمرة الثانية خلال دقيقتين أبو جبل ببراعة ينقذ مرماه بعد عرضية من عنتر إلى أحمد ياسر ريان يسددها رأسية قوية لكن يتصدى لها أبو جبل.

ق 43: أحمد ياسر ريان تسلم تمريرة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع البنك الأهلي، لكن ذهبت ضعيفة تصدى لها أبو جبل.

ق 15: أبو جبل ينقذ مرماه من الهدف الأول بعد تسديدة أوجولا.

بداية المباراة

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