الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) سيراميكا.. انتهاء المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة ضمن منافست الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 بـ7 نقاط.

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انتهاء المباراة

الهدوء يسيطر على مجريات وإيقاع المباراة

ق 54: جوووول أول لأحمد ياسر ريان بعد تمريرة من عنتر له داخل منطقة الجزاء ليتسلمها وسددها لتسكن الشباك ولذلك تمكن من فك لعنة تصدي أبو جبل لفرصه.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: للمرة الثانية خلال دقيقتين أبو جبل ببراعة ينقذ مرماه بعد عرضية من عنتر إلى أحمد ياسر ريان يسددها رأسية قوية لكن يتصدى لها أبو جبل.

ق 43: أحمد ياسر ريان تسلم تمريرة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع البنك الأهلي، لكن ذهبت ضعيفة تصدى لها أبو جبل.

ق 15: أبو جبل ينقذ مرماه من الهدف الأول بعد تسديدة أوجولا.

بداية المباراة