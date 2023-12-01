تشكيل الهلال - ميتروفيتش يقود الهجوم.. وبونو أساسي في دربي السعودية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يقود الصربي ألكساندر ميتروفيتش هجوم الهلال خلال دربي الرياض المرتقب امام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر بعد قليل على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري السعودي.

ويفقد الهلال خدمات البرازيلي نيمار الذي انتهى موسمه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وأعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر.

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وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش - روبن نيفيز

أمامهما: سالم الدوسري - مالكوم - ميشائيل

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش

ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

الهلال النصر الدوري السعودي
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