التشكيل - بامبو يقود البنك الأهلي.. وثلاثي في هجوم سيراميكا

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 18:33

كتب : هاني العوضي

طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه ضد سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

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خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني

خط الوسط: أحمد النادري - محمد فتحي

أمامهما: أحمد مدبولي - إسحاق يعقوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كريم بامبو

وعلى الجانب الآخر أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - جاستيس آرثر - أحمد هاني

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد عادل - محمد توني

خط الهجوم: صديق أوجولا - أحمد ياسر ريان - محمد عنتر

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ13 بـ7 نقاط.

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