اسكواش - رباعي مصري يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج

تأهل الثنائي هانيا الحمامي (لاعبة وادي دجلة) ونور الشربيني إلى نصف نهائي منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن السيدات.

فيما حجز الثنائي مصطفى عسل (لاعب الأهلي) وعلي فرج (لاعب وادي دجلة) مقعديهما في نصف نهائي البطولة ذاتها فئة الرجال.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر المقبل، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

وتأهلت هانيا الحمامي بعد التغلب على روان العربي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد في مباراة استغرقت 59 دقيقة.

بينما نور الشربيني حسمت تأهلها بالفوز على اليابانية ساتومي بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

في المقابل فاز مصطفى عسل على طارق مؤمن بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استغرقت 16 دقيقة.

وفاز علي فرج على منافسه مازن هشام بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة استغرقت 35 دقيقة.

ويلعب علي فرج أمام مصطفى عسل في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي المسابقة.

يذكر أن مصطفى عسل حصد لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.