فوز قاتل يعيد المصري للانتصارات في الدوري على حساب إنبي

خطف المصري فوزا قاتلا على إنبي في الجولة السابعة من الدوري المصري بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد برج العرب في الأسكندرية.

سجل ثنائية المصري: غيلاس قناوي وميدو جابر، فيما سجل أحمد أمين قفة هدف إنبي.

وارتقى المصري للمركز السادس برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما تراجع إنبي للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ولم يخسر المصري ضد إنبي في آخر 4 مواجهات بالدوري حيث فاز في 2 وتعادل في 2.



































































التشكيل

بدأ إنبي بثنائية هجومية مكونة من أحمد أمين "قفة" ورفيق كابو.

وعاد محمود جاد في حراسة المرمى عوضا عن عصام ثروت لصالح المصري بعد غياب من الجولة الأولى.

وقاد التونسي فخر الدين بن يوسف هجوم الفريق البورسعيدي بدلا من الغائب للإيقاف مروان حمدي.

وصف المباراة

أول تهديد في اللقاء جاء بتسديدة من محمد الشامي ارتطمت بالدفاع ووصلت للحارس بمنتهى السهولة في الدقيقة 14.

ورد إنبي بأول فرصة برأسية أحمد صبيحة تصدى لها جاد بسهولة في الدقيقة 26.

ومرت تسديدة رفيق كابو أعلى العارضة في الدقيقة 29.

واهتزت الشباك في الدقيقة 37 بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف الذي مرر كرة أرضية لغيلاس قناوي على حدود منطقة الجزاء، وراوغ الجزائري 3 مدافعين وسدد على يسار البلعوطي مسجلا الهدف الأول في اللقاء ببراعة.

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وحاول قفة أن يسجل هدف التعادل مباشرة بتسديدة على الطائر لكن دون خطورة في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري.

ولم ينتظر إنبي كثيرا في الشوط الثاني فاستغل قفة استلام خاطئ من حسن علي للكرة على صدره وأطلق مهاجم إنبي من داخل منطقة الجزاء كرة على يسار جاد مسجلا التعادل في الدقيقة 50.

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حاول إنبي استغلال بدايته القوية في الشوط الثاني لإضافة هدف آخر، وأهدر كابو في الدقيقة 53 فرصة الهدف الثاني بعد انفراد لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتألق البلعوطي في الدقيقة 64 وتصدى ببراعة لرأسية فخر الدين مانعا التعادل وحوّل الكرة لركنية.

وضغط المصري بقوة لخطف الـ 3 نقاط.

فسدد محمد الشامي كرة من داخل منطقة الجزاء بوجه القدم ارتطمت بالقائم الأيمن للبلعوطي في الدقيقة 80.

وبعد 5 دقائق منع القائم الأيسر لإنبي عرضية الجلاسي التي مرت من الجميع، ورغم متابعة فخر الدين إلا أن كرته جاءت سهلة في يد الحارس.

ومنع جاد هدفا محققا من إنبي فرصة قفة في الدقيقة 89 بعد عرضية مصطفى دويدار ليظل التعادل قائما.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل ميدو جابر هدف فوز المصري القاتل برأسية بعد متابعة لرأسية عمرو موسى.

واعترض لاعبو إنبي على الهدف كما نزل رئيس النادي لأرضية الملعب اعتراضا على الهدف، ليخطف المصري نقاط الفوز ويرتقي للمركز السادس في جدول الترتيب.