الداخلية يوقف سلسلة هزائمه في الدوري ويتعادل مع بلدية المحلة سلبيا

أوقف نادي الداخلية سلسلة هزامه خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وتعادل الداخلية أمام بلدية المحلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

الداخلية حصل نقطة بعد خسارة المباريات الثلاث الأخيرة.

وتعادل الداخيلة للمرة الخامسة خلال الموسم الحالي وفي الظهور الأول لمدربه الجديد هيثم شعبان.

في المقابل تعادل بلدية المحلة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي بمسابقة الدوري.

بلدية المحلة رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 11 بمسابقة الدوري، فيما وصل رصيد الداخلية إلى 5 نقاط في المركز 15.

وصف المباراة

سدد مهاب ياسر لاعب الداخلية تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاع محمد أميسي مهاجم بلدية المحلة أخطر فرص المباراة وحرمه تدخل مدافع الداخلية في اللحظات الأخيرة من تسجيل هدف محقق.

وحاول الداخلية مجددا عن طريق كرة قوية من ألان تشامبادي الذي سدد ولكنها مرت أعلى المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام مرزوق لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.