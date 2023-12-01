Gaming - تعرف على تفاصيل لعبة Avatar: Frontiers of Pandora

تفصلنا أيام قليلة عن إطلاق لعبة Avatar: Frontiers of Pandora، والتي تصل رسميًا إلى المنصات المنزلية للجيل الحالي والحاسب في 7 ديسمبر.

لذا جمعنا لك كل المعلومات التي ستجعلك تقرر ما إذا كنت تريد شراء اللعبة أم لا في نقاط مختصرة.

لعبة Avatar: Frontiers of Pandora هي لعبة أكشن وعالم مفتوح ضخمة من إنتاج يوبي سوفت، ومن تطوير الاستوديو المسؤول عن The Division 2، استوديو Massive Entertainment.

تعاون مع الاستوديو المطور، استوديو المخرج James Cameron المسؤول عن سلسلة الأفلام الخاصة بعالم Avatar لإخراج اللعبة بشكل مثالي متماشي مع مقاييس جيمس كاميرون المرتفعة.

اللعبة من منظور الشخص الأول، وهو المنظور الذي تكون فيه أنت في موضع بطل اللعبة، ولا ترى جسد الشخصية مثل ألعاب Call of Duty وألعاب تصويب أخرى.

اللعبة تُقدم عالم مفتوح، بكل مظاهر الحياة البرية المميزة التي ظهرت في الأفلام من طبيعة خلابة لكوكب باندورا ونباتات وحيوانات فريدة.

يتحكم اللاعب في شخصية من تكوينه، تنتمي لقبيلة الـNavi ذات النشأة المحلية على باندورا.

ولكن البطل هو شخصية عائدة من أسر مؤسسة الـRDA البشرية العلمية والتي تريد السيطرة على باندورا لسبب ما، وستكون مهمتك التعرف على عالم باندورا من جديد وتكوين التحالفات للتصدي للـRDA المخربين الأشرار.

اللعبة تقدم ترسانة أسلحة ضخمة منها الأسلحة محلية الصنع من قبيلة النافي، ومنها الأسلحة النارية البشرية، وبعض القنابل والأدوات الإضافية.

يركز أسلوب اللعب على القتال والاستكشاف بشكل كبير حيث يمثل الاستكشاف عنصر مهم من أسلوب اللعب، بحيث لا تخبرك اللعبة أين تذهب بالتحديد وإنما تعطيك وصف للمكان على الخريطة وسيكون عليك البحث عنه طبقًا للوصف.

يمكنك التنقل عن طريق الطيران (امتطاء كائن البانشي الطائر) أو ركوب كائن الـdirehorses..

اللعبة هي لعبة جيل جديد، ما يعني أننا أمام رسوميات قوية وتقنية تتبع الأشعة، ودقة 4K وإمكانيات مرتفعة لتشغيل اللعبة على الحاسب.

اللعبة تمتلك مستوى صعوبة واحد متوازن يراه استوديو جيمس كاميرون مناسب للجميع.

متطلبات تشغيل اللعبة: