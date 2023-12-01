التشكيل - خيارات هيثم شعبان الأولى لـ الداخلية.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة

اختار هيثم شعبان المدير الفني لـ الداخلية أول تشكيل له مع الفريق عقب توليه المهمة في مواجهة بلدية المحلة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في الرابعة عصرا.

في المقابل يقود حسام أشرف هداف بلدية المحلة برصيد 5 أهداف هجوم الفريق ويجاوره الثنائي المحترف: محمد أميسي وويسدوم.

وجاء نشكيل الداخلية

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إيهاب سمير - محمد عطوة – أحمد عماد – كريم يحيى

الوسط: محمود عبد العزيز – محمود حسونة أحمد شداد - مهاب ياسر – الآن كيمابادي

الهجوم: أحمد سيد غريب

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أحمد رضا – نور الزمان الزموري – محمد عبد الرازق – هشام حافظ

الوسط: ماجد هاني – يوسف حسن – إسلام مرزوق

الهجوم: ويسدوم – حسام أشرف – محمد أميسي

ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل الداخلية برصيد 4 نقاط المركز السادس عشر.