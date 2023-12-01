التشكيل - ثنائية هجومية لـ إنبي.. وعودة جاد لمرمى المصري

يبدأ إنبي بثنائية هجومية مكونة من أحمد أمين "قفة" ورفيق كابو أمام المصري في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويبدأ محمود جاد في حراسة المرمى عوضا عن عصام ثروت لصالح المصري، حيث خاض مواجهة وحيدة كانت ضد الأهلي في الجولة الأولى.

ويتواصل غياب مروان حمدي بسبب إيقافه عقب مباراة بيراميدز. ويقود التونسي فخر الدين بن يوسف هجوم الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد

الوسط: محمد حمدي – محمد ناصر – عبد الرحمن عماد – زياد كمال – علي فوزي

الهجوم: أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو

فيما جاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي

الوسط: حسن علي – محمود حمادة – إلياس الجلاسي

الهجوم: غيلاس قناوي – فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.