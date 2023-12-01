الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب لضم زيزو في يناير

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو".

وكشفت تقارير سعودية اهتمام الشباب بضم زيزو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سالم عبر صحيفة "اليوم" السعودية: "ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا".

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وشدد "كلها شائعات فقط لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير القادم".

وواصل زيزو تألقه مع الزمالك وأصبح في المركز الثامن بترتيب هدافي النادي تاريخيا برصيد 71 هدفا بالتساوي مع شيكابالا وطارق يحيى.

وسجل زيزو بقميص الزمالك 53 هدفا في الدوري المصري، و7 في كأس مصر، و7 في دوري أبطال إفريقيا و1 في الكونفدرالية و3 في البطولة العربية.

وشارك زيزو في 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الزمالك وسجل 5 وصنع 2 في جميع المسابقات.

ليس لأول مرة

وارتبط اسم زيزو بالشباب في شهر أغسطس الماضي للانتقال في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

ورد الزمالك بشكل رسمي "رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف "وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو".

وأكمل "ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة"

وأتم "ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار".

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

الدوري السعودي أحمد سيد زيزو
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