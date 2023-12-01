الجوهرة باقية في الباسك.. نيكو ويليامز مستمر مع بلباو حتى 2027

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز

أعلن نادي أتليتك بلباو الإسباني تجديد تعاقد نيكو ويليامز حتى 2027.

نيكو ويليامز

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

ومدّد نيكو عقده مع بلباو لمدة 3 مواسم إضافية بعدما كان ينتهي تعاقده في الصيف المقبل بنهاية الموسم.

ويقترب الإسباني الشاب من الوصول لـ 100 مباراة بقميص الأسود الباسكية وهو بعمر 21 عاما.

أخبار متعلقة:
جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد منافس مصر - نجم بلباو يقتنص فوزا صعبا لـ غانا على مدغشقر من أول لمسة.. جويو يسجل ظهور تاريخي مع برشلونة ويهديه الفوز على بلباو عودة جمال وبالدي لقائمة برشلونة في مواجهة بلباو

وشارك في 96 مباراة بجميع المسابقات سجل 13 وصنع 14.

وارتبط اسم الإسباني الشاب بالانتقال لعدة فرق بنهاية الموسم الجاري أبرزها ليفربول وبرشلونة، لكن النادي استطاع تأمين خدماته.

وخاض الموسم الجاري 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 7.

ويمتلك نيكو 11 مباراة بقميص منتخب إسبانيا فشارك في كأس العالم 2022 وساهم في تأهل اللاروخا لنهائيات يورو 2024.

وشارك لأول مرة تحت قيادة لويس إنريكي وسجل هدفين دوليين في 11 مباراة.

ويعد اللاعب صاحب الأصول الغانية الشقيق الأصغر لإينياكي ويليامز هداف بلباو وصاحب الـ 29 عاما.

وشارك إينياكي في 14 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 6 وصنع 3.

واختار إينياكي أن يمثل منتخب غانا بعدما اكتفى بمباراة دولية واحدة بقميص إسبانيا، ومثّل النجوم السوداء في كأس العالم 2022.

ويمتلك الدوري الغاني رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإسباني بالمشاركة في 251 مباراة بشكل متتالي في تاريخ المسابقة.

ويمتلك إينياكي في رصيده لقبين لكأس السوبر الإسباني حققهما مع بلباو الذي يلعب في صفوفه منذ 2012.

أتليتك بلباو الدوري الإسباني نيكو ويليامز
نرشح لكم
الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب لضم زيزو في يناير تقرير: حجازي على رادار 4 فرق إنجليزية وثنائي اسكتلندا هبط مع فريقين في 6 أشهر.. كوريتيبا يعلن رحيل خيسي قبل نهاية الموسم بجولتين رومانو: تشيلسي يستعد لقطع إعارة لاعبه من نوتينجهام فورست تقرير: ريال مدريد يكثف مراقبة بيلينجهام الصغير سكاي: مانشستر يونايتد يضع فيرنر كهدف لضمه في يناير رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا ماركا: مستقبل لونين في محل شك مع ريال مدريد
أخر الأخبار
سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم 18 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار 20 دقيقة | الدوري المصري
محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا 27 دقيقة | الكرة المصرية
مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي 41 دقيقة | المحترفون
دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة ساعة | القسم الثاني
طارق مصطفى: هذا ما قلته للاعبين عقب المباراة.. ولا أحتاج للوقت للتعرف على فريقي ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر