الجوهرة باقية في الباسك.. نيكو ويليامز مستمر مع بلباو حتى 2027

أعلن نادي أتليتك بلباو الإسباني تجديد تعاقد نيكو ويليامز حتى 2027.

نيكو ويليامز النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

ومدّد نيكو عقده مع بلباو لمدة 3 مواسم إضافية بعدما كان ينتهي تعاقده في الصيف المقبل بنهاية الموسم.

ويقترب الإسباني الشاب من الوصول لـ 100 مباراة بقميص الأسود الباسكية وهو بعمر 21 عاما.

وشارك في 96 مباراة بجميع المسابقات سجل 13 وصنع 14.

وارتبط اسم الإسباني الشاب بالانتقال لعدة فرق بنهاية الموسم الجاري أبرزها ليفربول وبرشلونة، لكن النادي استطاع تأمين خدماته.

وخاض الموسم الجاري 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 7.

ويمتلك نيكو 11 مباراة بقميص منتخب إسبانيا فشارك في كأس العالم 2022 وساهم في تأهل اللاروخا لنهائيات يورو 2024.

وشارك لأول مرة تحت قيادة لويس إنريكي وسجل هدفين دوليين في 11 مباراة.

ويعد اللاعب صاحب الأصول الغانية الشقيق الأصغر لإينياكي ويليامز هداف بلباو وصاحب الـ 29 عاما.

وشارك إينياكي في 14 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 6 وصنع 3.

واختار إينياكي أن يمثل منتخب غانا بعدما اكتفى بمباراة دولية واحدة بقميص إسبانيا، ومثّل النجوم السوداء في كأس العالم 2022.

ويمتلك الدوري الغاني رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإسباني بالمشاركة في 251 مباراة بشكل متتالي في تاريخ المسابقة.

ويمتلك إينياكي في رصيده لقبين لكأس السوبر الإسباني حققهما مع بلباو الذي يلعب في صفوفه منذ 2012.