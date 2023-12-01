مالديني يكشف لأول مرة سبب رحيله عن ميلان.. ورأيه في الخوارزميات لضم اللاعبين

كشف باولو مالديني المدير التقني السابق لـ ميلان سبب رحيله عن النادي بعد 6 أشهر من إقالته من منصبه.

ورحل مالديني يوم 5 يونيو الماضي عن ميلان بعد نهاية الموسم الماضي والذي حقق فيه ميلان المركز الخامس محليا ووصل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال باولو مالديني عبر صحيفة "روببليكا" الإيطالية: "جيري كاردينالي (مالك النادي) أراد مني الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه كان قرر مسبقا إقالتي".

وقال "باولو سكاروني رئيس النادي كان في الصف الأول عندما حققنا لقب الدوري، لكن عادة أراه يغادر الملعب مبكرا عندما لا تسير الأمور بشكل جيد ربما لتفادي التزاحم وحركة المرور".

وأوضح كيف رحل عن صفوف النادي قائلا: "كاردينالي أخبرني أنه قرر إقالتي أنا وفريدريك ماسارا (المدير الرياضي) بسبب علاقتنا السيئة مع جورجيو فورلاني (المدير التنفيذي الجديد)، وكذلك الخسارة من إنتر في دوري الأبطال لكن الحجة كانت ضعيفة، خلال عام كامل لم نُجر سوى محادثة واحدة وتواصلنا بالرسائل 4 مرات فقط".

وأكمل "طُلب مني تحضير خطة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وفعلت ذلك مع ماسارا وصديق مستشار مكونة من 35 صفحة لمشروع يستمر 3 سنوات، وأرسلتها ولم أحصل على رد أبدا".

وعن إمكانية ضم ميلان لميسي كما صرّح سابقا أجاب قائلا: "كانت مجرد فكرة، لأن ليوناردو أخبرني أن باريس سان جيرمان في المقدمة".

وواصل "فورلاني أخبرني أن ميزانية النادي في سوق الانتقالات ستكون منخفضة وبعد رحيلي تم مضاعفتها".

وعن الصفقات التي أبرمها قائلا: "من بين 25 صفقة كان التحدي في صفقة دي شارل دي كيتيلاري البالغ 21 عاما، إذا اختارت لاعبا في هذا السن فأن معدل الفشل يكون أكبر لكن علينا الانتظار والمساعدة، قبلها الإدارة استدعتنا في لندن ولم يحبوا التعاقدات الجديدة وقتها مع لاعبين مثل لياو وبن ناصر وثيو هيرنانديز، لكننا أردنا هذا الطريق، ودائما أتذكر من أين بدأنا".

وأوضح "في موسم 2018-19 الفريق ليس شابا ولا يقدم أداءً ويغيب عن دوري الأبطال لمدة 6 مواسم وفريق كلف 200 مليون يورو ورواتب قيمتها 150 مليون يورو، وبعد 4 سنوات من الهيكلة كان صافي الصرف في الانتقالات 120 مليون يورو أي 30 مقابل كل سنة و15 لكل سوق انتقالات، قيمة الفريق زادت لـ 500 مليون، والرواتب تقلصت لـ 100 مليون في 3 مواسم ولم نكن قادرين فقط على التجديد لهاكان تشالهان أوجلو وفرانك كيسي، في نهاية الموسم الماضي تأهلنا 3 مرات لدوري الأبطال وفزنا بالدوري بعد 11 عاما وتأهلنا لنصف النهائي بعد 16 عاما".

وعن رحيل تونالي "كنا سنفعل ما بوسعنا لبقاءه، لا يمكننا أن نكون ضد عملية بيع ضخمة، لكن لم يكن هناك حاجة لها".

وعن ستيفانو بيولي المدير الفني أجاب قائلا: "يجب شكره، لكن تم إعطاءه مهاما أكبر من تحكمه، جعلته وحيدا".

وأردف "الخوارزميات لضم اللاعبين؟ لا حاجة لها للحصول على روبن لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش وصامويل شوكويزي، فقط استخدم المال الذي يستحقه الفريق، لا يمكن مقارنة سوق الانتقالات في 4 مواسم سابقة بالأخيرة، كان لدينا أسلحة مختلفة".

وأتم عن إمكانية العودة "لا أعلم، إنها علاقة قوية للغاية منذ 36 عاما ومستمرة للأبدة، لا يمكن محو التاريخ، أقول شكرا للحياة وميلان، أرى حقبة جديدة تبدأ كأنها بيرلسكوني 2، وقلتها قبل رحيلي: اليوم نحن في موضع مسؤولية، لكن احترموا تاريخ ميلان".

وبات ميلان الموسم الجاري قريبا من توديع دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 5 نقاط ويمتلك فرصة في التأهل حال فوزه على نيوكاسل في إنجلترا وخسارة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند.

ويحتل الروسونيري المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر بعد مرور 13 جولة من الدوري الإيطالي.