أوبلاك يختار أفضل فريق لبرشلونة: قدموا أجمل كرة قدم

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

اختار يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد أفضل نسخة شاهدها لبرشلونة منافسه المقبل في الدوري الإسباني.

يان أوبلاك

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وتحدث أوبلاك في مؤتمر صحفي قائلا: "أعتقد أفضل نسخة لبرشلونة التي قدمت أجمل كرة قدم كانت في سنة 2015 أو 2016".

واستدرك "هذا لا يعني أن النسخ الأخرى لم تكن تبلي بلاء حسنا في المواسم الأخرى بالطبع".

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وأردف "لكن أقوى برشلونة رأيته منذ انضمامي إلى أتليتكو كان في أول ثلاث سنوات لي هنا في إسبانيا".

وانضم أوبلاك إلى أتليتكو قادما من بنفيكا في عام 2014.

واختار أوبلاك بذلك جيل برشلونة الذهبي الذي توج بالثلاثية التاريخية في سنة 2015 بقيادة الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

ويلتقي أتليتكو مدريد مع منافسه برشلونة الأحد المقبل في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتليتكو المركز الثالث بـ31 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يأتي رابعا.

ويتصدر ريال مدريد وجيرونا الترتيب بـ35 نقطة لكل منهما لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الملكي.

أتليتكو مدريد برشلونة أوبلاك
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