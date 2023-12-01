مورينيو يصب غضبه: هناك لاعبين أهدروا فرصا لإثبات أنفسهم مثل عوار

صب جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي غضبه على لاعبي الفريق مرة أخرى وبالأخص الجزائري حسام عوار بعد التعادل مع سيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي.

وتعادل روما في سويسرا وتعقدت أماله في التأهل المباشر لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وقال مورينو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كان لدينا فرصا مهمة، لكن بداية الشوط الثاني كان معتادة مؤخرا بالنسبة لنا".

وأضاف "من السيء عدم تواجد كاميرا في غرفة تغيير الملابس بين شوطي اللقاء، لأنه في كل مرة أكون واضحا بأن الخصم يلعب على ملعبه ومع تأخره بهدف سيقاتل، هذا رد الفعل الطبيعي وأمر متوقع".

وتابع "مرة أخرى كنا سطحيين في أسلوبنا، وهناك لاعبين أهدروا فرصا لإثبات أنفسهم وعلى سبيل المثال حسام عوار".

وأتم "هناك لاعبين يجلسون على مقاعد البدلاء ويشارك في الدوري الإيطالي بأداء كبير، وفي الدوري الأوروبي يظهرون بشكل مغاير، وكأنهم غير معتادين على الجلوس على الدكة ثم المشاركة لتحسين الأداء في المباراة".

وشارك عوار في اللقاء أساسيا وخرج في الدقيقة 55 بعد استقبال الذئاب هدف التعادل قبل 5 دقائق من خروجه.

الدولي الجزائري خاض 14 مباراة بقميص روما منذ انضمامه وسجل خلالها هدفين جاءا في الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف سلافيا براج التشيكي المتصدر صاحب الـ 12 نقطة.

ويتأهل متصدر الترتيب مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

فيما سيلتقي صاحب المركز الثاني في الملحق مع أحد الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا.

وحجز سريفيت بفضل تعادله بطاقة الوصول لدوري المؤتمر الأوروبي باحتلال المركز الثالث حيث سيواجه وصيف أحد المجموعات في ملحق المسابقة الجديدة.