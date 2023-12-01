الدرجة الثانية ب – بيان من تليفونات بني يوسف بعد انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة

أصدر مجلس إدارة تليفونات بني سويف بيانا رسميا عقب انسحاب اللاعبين من مباراتهم أمام الترسانة بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأكد مجلس الإدارة تحميله مسؤولية ما حدث للشركة الراعية للنادي كونها مسؤولة عن النواحي المالية والفنية.

هذا بالإضافة لتحميله مسؤولية ما حدث للمدير الفني محمد ثابت واللاعبين الذين أعلنوا تمردهم.

وبناء عليه تقرر إقالة المدير الفني للفريق وإيقاف كل اللاعبين الذين شاركوا في تلك الواقعة وتحويلهم للتحقيق.

ذلك مع فسخ التعاقد مع الشركة الراعية ومخاطبة اتحاد الكرة لحفظ حقوقه المالية والأدبية والقانونية والمطالبة بالتعويض المادي نتيجة الأضرار التي أصابت النادي وفقا لهذا التصرف.

وجاء البيان كالتالي:

بيان صادر من مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف بخصوص انسحاب لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فى مباراتهم امام نادى الترسانة فى مسابقة القسم الثانى على ستاد الترسانة ...

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يستنكر مجلس إدارة النادي الأحداث التى جرت ويؤكد على أن النادى قد أعطى حق الرعاية لإحدى شركات الاستثمار الرياضى وطبقا لعقد الرعاية الذى تم ابرامه طبقا لقانون الرياضة .. فإن الشركة الراعية هى المسؤل الاول والاخير عن رعاية الفريق بخصوص النواحى المالية والفنية .. ومن ثم فإن ما حدث اليوم والذى يعد بمثابة مهزلة رياضية وأخلاقية وإدارية فى حق نادى كبير بشعبيته وسمعته فى المجال الرياضى وهو نادى تليفونات بني سويف ويحمل الشركة الراعية المسؤلية المالية والقانونية تجاه ما حدث نظرا لخيانته الأمانة وعدم حفاظه عليها مما أضر بسمعة واسم كيان كبير مثل نادى تليفونات بني سويف..

وهذا لا يعفى الجميع من المسؤلية سواء كانت الشركة الراعية أو المدير الفنى وجهازه المعاون أو جميع اللاعبين الذين أعلنوا تمردهم وامتناعهم عن أداء المباراة مما يؤكد سوء النية والاتفاق على هذا الانسحاب مع سبق الاصرار والترصد ضاربين بعرض الحائط كل اللواءح والقوانين ..

لذلك قرر مجلس الإدارة الاتى ..

اولا.. إقالة المدير الفني والجهاز الفنى المعاون له وعدم إعفاءه من المسؤلية وهذا ان دل فإنما يدل على عدم سيطرته على الفريق أو تواطؤه مع اللاعبين وسيتم فتح تحقيق عاجل وفورى للتحقق من ذلك .

ثانيا .. إيقاف جميع اللاعبين الذين شاركوا فى هذه المهزلة وتحويلهم للتحقيق من خلال الشؤون القانونية بالنادى .

ثالثا .. المشى قدما وبشكل عاجل فى إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة الراعية لعدم تحملها المسؤلية والأمانة التى أسندت إليها ..

رابعا .. مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم والجهات المعنية بهذه الواقعة لحفظ حقوق النادى المالية والأدبية والقانونية والمطالبة بتعويض مادى نتيجة الأضرار التى أصابت النادى نتيجة هذا التصرف من أشخاص غير مسؤولين . والتى قد تؤدى إلى شطب كل من تسبب فى هذه المهزلة من سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم..

كما يؤكد المجلس أنه فى حالة انعقاد مستمر لتصحيح المسار فى أسرع وقت .. ولم ولن يتهاون مع اى شخص مهما كان لحفظ حقوق النادى ..

والله الموفق و المستعان

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

وأعلن نادي تليفونات بني سويف إقالة المدرب وإحالة اللاعبين للتحقيق بسبب الواقعة.

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.