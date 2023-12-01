بطولة جديدة في المملكة.. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 و2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024-25 و2025-26.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديا سيتم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 ناديا في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية.

وستقام الأدوار النهائية بدءا من ربع النهائي وحتى النهائي والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه الموعد لموسم 2024-25: من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025.

ويحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق والتي تبلغ 12 مليون دولار وهي 3 أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة.

في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة 2 مليون دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية.

وبحسب ملف الاستضافة، فقد تم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026-2027 ولغاية 2028-2029، بعد مراجعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأداء الاتحاد السعودي للعبة في الموسمين الأولين والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العامة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل استضافة البطولة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات في كل موسم وكذلك احتمال إعراب أي اتحادات وطنية أخرى عن رغبتها في الاستضافة.