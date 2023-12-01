لتربح بلايستيشن 5 من بسكريم.. انضم لبطولة EA FC24 ونافس مع في الجول

بإمكانك الآن أن تربح PlayStation 5. اشترك ونافس واستمتع، ولا تفوت فرصة الفوز بالجهاز.

يقدم لكم FilGoal.com بطولة للعبة EA FC24 برعاية بسكريم، بجائزة هي الأكبر، جائزة بلايستيشن 5.

لتسجيل بيانتك من أجهزة الأندرويد من هنــــــــــــــــــــــــا.

سجل بياناتك الآن من أسفل هذه الجملة لتحصل على فرصة المشاركة، والاشتراك في البطولة سيكون بأسبقية أول 512 لاعب يسجل بياناته.

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نظام البطولة وشروطها

-النظام : 1 ضد 1

-نظام البطولة: مباراة خروج المغلوب

-اللعبة نسخة بلايستيشن 5 (في حال الاتفاق بين الطرفين يمكن لعب نسخة بلايستيشن 4)

تفاصيل المباراة

-1ضد1 مباراة كيك أوف وليست ألتميت تيم

-مدة المباراة: 6 دقائق

-سرعة المباراة: عادية

-التشكيل: Online

-بداية من ربع النهائي ستقام المباريات بنظام الذهاب والعودة

-جائزة البطولة: جهاز بلايستيشن 5

-قاعدة التعادل

في حالة التعادل: تلعب مباراة ثانية بقاعدة الهدف الذهبي (أول لاعب يسجل فريقه هدفا ينتصر). في حالة التعادل مجددا بنتيجة (0-0)، تلعب مباراة ثالثة حتى يسجل أحد اللاعبين هدفا.

-قاعدة انقطاع الإنترنت:

في حالة انقطاع الإنترنت أثناء المباراة، يحتسب اللاعب الذي انقطع لديه الإنترنت مهزوما.

ملحوظة: بمجرد اشتراكك في البطولة، فأنت توافق على استخدام موقع FilGoal.com لتسجيل المباريات التي تخوضها على صفحات الموقع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المواعيد

فترة التسجيل للمشاركة: الجمعة 1 ديسمبر حتى الاثنين 4 ديسمبر (اختيار المتسابقين سيكون بأسبقية تسجيل أول 512 لاعبا)

الدور الأول، والثاني، والثالث: الأربعاء 6 ديسمبر، أونلاين - تبدأ المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور الرابع، والخامس: الخميس 7 ديسمبر، أونلاين - تبدأ المباريات في الساعة 7:00 مساء.

الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي: الاثنين 11 ديسمبر، مقر موقع في الجول بمحافظة الجيزة – المهندسين – الموعد والتوقيت سيؤكدان لاحقا

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣".

تُطبق جميع الشروط والأحكام