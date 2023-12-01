كلوب يعدد مكاسب الفوز على لاسك

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - مانشستر سيتي وليفربول

عدد يورجن كلوب مدرب ليفربول مكاسب فوز فريقه العريض على لاسك النمساوي.

وفاز ليفربول على لاسك النمساوي بنتيجة 4-0 في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال كلوب عبر بي إن سبورتس: "تسجيل 4 اهداف شيء جيد. لا أريد أن أكون سلبي ولكن كان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف".

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وأوضح "في الشوط الثاني انخفض المستوى بعض الشيء، لكننا حصلنا على فرص لتدوير اللاعبين. بصفة عامة كانت ليلة جيدة".

وافتتح لويس دياز أهداف المباراة في الدقيقة 12.

وعقب ثلاث دقائق فقط أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز بعد صناعة من صلاح الذي ارتدى شارة قيادة فريقه في اللقاء.

وسجل صلاح نفسه الهدف الثالث في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أتم جاكبو رباعية ليفربول.

بتلك النتائج ضمن ليفربول تصدره للمجموعة بعدما وصل للنقطة 12 ليبتعد عن خوض دور الملحق وملاقاة الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

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