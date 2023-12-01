كرة يد – فيزبريم يخسر من برشلونة بمشاركة دودو وغياب الدرع

خسر فيزبريم من برشلونة بنتيجة 31-30 في تاسع جولات دوري أبطال أوروبا مساء الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري مع فيزبريم يحيى خالد فيما غاب عنها يحيى الدرع للإصابة.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 16 نقطة فيما يأتي فيزبريم خلفه بـ14 نقطة بفارق الأهداف عن ماجديبورج الألماني.

ويحتل هاندبولد الدنماركي المركز الرابع بـ10 نقاط يليه مونبيلييه الفرنسي بثماني نقاط ثم بورتو البرتغالي بست نقاط.

فيما يأتي أورلين البولندي في المركز السابع بأربع نقاط وأخيرا سيلجي لاسيكو السلوفيني ثامنا وأخيرا بدون أي نقطة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لربع النهائي مباشرة.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس في كلا المجموعتين سباق الملحق أو دور ثمن النهائي.

ويقام دور المجموعات من 14 جولة.