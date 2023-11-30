سجل وصنع.. القائد صلاح يقود ليفربول لانتصار رباعي والتأهل في الدوري الأوروبي

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ولاسك

واصل محمد صلاح تألقه خلال الموسم الجاري وساهم في فوز ليفربول على لاسك النمساوي برباعية دون رد اليوم الخميس.

واستضاف ليفربول منافسه لاسك في ملعب أنفيلد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح لويس دياز أهداف المباراة في الدقيقة 12.

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وعقب ثلاث دقائق فقط أضاف كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز بعد صناعة من صلاح الذي ارتدى شارة قيادة فريقه في اللقاء.

وسجل صلاح نفسه الهدف الثالث في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وعقب الهدف بخمس دقائق تم استبدال صلاح وشارك بدلا منه كورتيس جونز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أتم جاكبو رباعية ليفربول.

في الوقت ذاته تعادل تولوز مع منافسه يونيوت سانت جيلواز سلبيا بدون أهداف.

بتلك النتائج ضمن ليفربول تصدره للمجموعة بعدما وصل للنقطة 12 ليبتعد عن خوض دور الملحق وملاقاة الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

فيما يحتل تولوز المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي سانت جيلواز ثالثا بخمس نقاط ويليه لاسك بثلاث نقاط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من قبل ليفربول وضغط بشدة على دفاع لاسك حتى استطاع لويس دياز هز الشباك برأسية في الدقيقة 12.

وعقب ثلاث دقائق تسلم صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية وحولها جاكبو لهدف ثان لليفربول.

وسدد كوستاس تسيميكاس كرة قوية مرت بجوار مرمى لاسك بقليل.

وأطلق لويس دياز تسديدة قوية لكنها أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 53 حصل ليفربول على ركلة جزاء عقب عرقلة الحارس لجاكبو.

وحول صلاح ركلة الجزاء بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث للريدز.

وخرج صلاح في الدقيقة 57 ليشارك بدلا منه كورتيس جونز.

وكاد داروين نونيز يسجل هدفا لكن الحارس تصدى له.

واصل ليفربول ضغطه بقوة حتى نجح جاكبو في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

صلاح ليفربول لاسك الدوري الأوروبي
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