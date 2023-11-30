خالد جلال: كنا في أمس الحاجة للفوز على المقاولون
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 23:53
كتب : FilGoal
أعرب خالد جلال مدرب فاركو عن غضبه الشديد عقب التعادل أمام المقاولون العرب.
وتعادل المقاولون العرب أمام فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة.
وقال جلال عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا وكنا الأحق في الشوط الأول ولكن إنهاء الهجمات لدينا سيء جدا، تفقد قيمة الهجمة المرتدة".
وأضاف "كنا في أمس الحاجة للحصول على الثلاث نقاط. كنا أفضل وأخطر ولكننا استقبلنا هدفا من أول كرة خطر علينا للمقاولون العرب".
وأتم: "حزين على التعادل بعدما فقدنا نقطتين ثمينتين ولكننا سنعمل على معالجة الأخطاء".
بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده غلى 3 نقاط في المركز الاخير بعد 3 تعادلات و4 هزائم.
في المقابل رفع فاركو رصيده إلى 5 نقاط في المركز 14 بمسابقة الدوري.
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