خبر في الجول - عودة حسام عبد المجيد لتدريبات الزمالك بشرط

تلقى نادي الزمالك دفعة جديدة على مستوى صفوف خط الدفاع باقتراب عودة حسام عبد المجيد.

وعلم FilGoal.com أن عبد المجيد سيبدأ المشاركة في تدريبات الزمالك غدا الجمعة ولكن بدون احتكاك.

وسيكون المدافع جاهزا للمشاركة في التدريبات بشكل كامل خلال أسبوع.

وكان حسام عبد المجيد قد خرج مصابا من مران المنتخب الأولمبي في 19 نوفمبر الماضي.

وكشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي طبيعة إصابة مدافع الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس إذ قال: "إصابة عبد المجيد عبارة عن كسر وإعوجاج في الأنف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيغيب عبد المجيد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة".

وحقق الزمالك الفوز الأول في مجموعات كأس الكونفدرالية على حساب أبو سليم الليبي بهدف دون رد، في المجموعة التي تضم أيضا سوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

ويحتل الزمالك المركز السابع في الدوري المصري برصيد 11 نقطة.