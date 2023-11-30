شوقي غريب: نعاني من إهدار الفرص السهلة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 23:41

كتب : FilGoal

شوقي غريب - الزمالك ضد المقاولون

شدد شوقي غريب مدرب المقاولون العرب على معاناة فريقه من إهدار الفرص السهلة بعد التعادل امام فاركو.

وتعادل المقاولون العرب أمام فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة.

وقال غريب عبر أون تايم سبورتس: "الشوط الأول كان هناك قلق وخوف من اللاعبين من الخسارة، وهذا ما انعكس على أداء الفريق والتمرير بشكل غير صحيح".

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وأضاف "مع انطلاق الشوط الثاني عدلنا من طريقة لعبنا ودفعت ببعض العناصر الهجومية ونجحنا في إدراك التعادل".

وأتم "الأزمة الحقيقية التي نعاني منها تتمثل في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ما يفقدنا العديد من النقاط".

وفشل المقاولون العرب في تحقيق الفوز الأول بالموسم الحالي من مسابقة الدوري

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده غلى 3 نقاط في المركز الاخير بعد 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل رفع فاركو رصيده إلى 5 نقاط في المركز 14 بمسابقة الدوري.

شوقي غريب المقاولون العرب الدوري المصري
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