عبد الحميد بسيوني: لم نكن في حالتنا أمام الجونة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

يرى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أن مباراة فريقه أمام الجونة كانت صعبة للغاية بسبب ابتعاد معظم لاعبي فريقه عن مستواهم المعهود.

وشهدت الجولة السابعة من الدوري مباراة مثيرة بين طلائع الجيش والجونة انتهت بتعادلهما 1-1.

وقال بسيوني عبر "أون تايم سبورتس": "الحصول على نقطة وفي الوقت القاتل والفريق بعيد مستواه يعد مكسبا كبيرا".

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وأضاف "مباراة الجونة بمثابة درس نتعلم منه للمباريات المقبلة. كان عندنا طموحات بالحصول على 3 نقاط ولكننا واجهنا خصما قويا".

وأتم "درسنا الجونة جيدا وشرحت نقاط الضعف والقوة ولكن الفريق لك يمكن في حالته".

النتيجة رفعت رصيد الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع، ويليه الجونة برصيد 10 نقاط في المركز الثامن.

الدوري المصري طلائع الجيش الجونة
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