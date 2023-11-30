كرة نسائية - منتخب مصر يخسر ذهاب التصفيات أمام السنغال برباعية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

خسر منتخب مصر للكرة النسائية أمام منتخب السنغال بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

تقدم منتخب السنغال بهدف مريم بابو في الدقيقة 24.

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وفي الدقيقة 29 أضافت نجوينار نداي الهدف الثاني سريعا.

وفي بداية الشوط الثاني سجلت هابساتو ديالو الهدف الثالث، قبل أن تضيف أنتا ديمبيلي الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة.

ويلعب منتخب مصر للكرة النسائية مباراة الإياب بوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية 2024 في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

منتخب مصر للسيدات منتخب مصر للكرة النسائية
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