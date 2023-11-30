وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 22:07

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى تنزانيا بعد رحلة طيران استغرقت قرابة 6 ساعات بحسب ما ذكره الموقع الرسمية للنادي الأحمر.

وتحركت البعثة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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