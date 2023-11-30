بمشاركة شريف.. اتحاد جدة يقسو على الخليج برباعية وإصابة بنزيمة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

حقق اتحاد جدة الانتصارالأول في مسابقة الدوري السعودي تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

وفاز اتحاد جدة على الخليج بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وسجل إيجور كورنادو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة، فيما سجل خالد ناري وفواز الطريس هدفي الخليج

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الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز 14.

جانب من مباراة الاتحاد والخليج

وصف المباراة

نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول بعد مجهود فردي مميز من كريم بنزيما في اختراق منطقة جزاء الخليج من العمق أنهاه بتمريرة لزميله إيغور كورنادو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك عند الدقيقة 10.

ورد الخليج عن طريق تسديدة عن طريق محمد شريف من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارسيلو غروهي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد نتيجة لمسة يد على المدافع عبدالله أحمد الشنقيطي داخل منطقة الجزاء نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني منها بعدما سددها بنجاح في الدقيقة 29.

وغادر كريم بنزيما ملعب المباراة عند الدقيقة 38 بعد تعرضه للإصابة وحل مروان الصحفي بدلاً منه.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي الخليج بعد العودة لتقينة الفيديو، سجل من خلالها خالد ناري الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

نفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الرزاق حمد الله بتسديدة أرضية قوية في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس مروان الحيدري من التصدي لها في الدقيقة 65.

هجمة منظمة من لاعبي الاتحاد على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها زكريا هوساوي في اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 74.

بنزيمة الدوري السعودي محمد شريف
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