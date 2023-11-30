مباشر الدوري الأوروبي - ليفربول (2)-(0) لاسك.. جووووول صلاح يصنع

تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام لاسك في الدوري الأوروبي

لن ينتقل إلى بايرن؟ أثليتك: أرسنال يعمل على تجديد تعاقد تومياسو

ليون يقيل جروسو بعد 73 يوما

بن عطية مديرا رياضيا لمارسيليا

من أجل EA FC 24.. المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في نوفمبر عن الدوري الإيطالي

راديو مونت كارلو: بعد 73 يوما وفوز وحيد.. إقالة فابيو جروسو من تدريب ليون

مواعيد مباريات الخميس 30 نوفمبر 2023.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب السيدات وليفربول

سداسية لرد الاعتبار.. أرسنال يسحق لانس ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا