مباشر الدوري الأوروبي - ليفربول (2)-(0) لاسك.. جووووول صلاح يصنع

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

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ق 16 جووووول عرضية صلاح والهدف من جاكبو

ق 12 جووول عرضية جو جوميز تصل إلى لويس دياز ليسجل برأسية في الشباك

ق 10 تسديدة سيئة من جاكبو ولكن خارج الملعب

بداية المباراة

الدوري الأوروبي ليفربول لاسك محمد صلاح
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