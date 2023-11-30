مباشر الدوري الأوروبي - ليفربول (2)-(0) لاسك.. جووووول صلاح يصنع
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.
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ق 16 جووووول عرضية صلاح والهدف من جاكبو
ق 12 جووول عرضية جو جوميز تصل إلى لويس دياز ليسجل برأسية في الشباك
ق 10 تسديدة سيئة من جاكبو ولكن خارج الملعب
بداية المباراة
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