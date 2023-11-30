انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (4)-(0) لاسك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

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ق 93 جووول كودي جاكبو يسجل الهدف الرابع

ق 59 نونيز يسدد من داخل المنطقة والحارس يتألق في التصدي

ق 56 خروج محمد صلاح ولويس دياز وإبراهيما كوناتي ونزول كرتيس جونز وداروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد

ق 54 تسديدة خطيرة من جاكبو ولكن تصطدم بالقائم

ق 51 جوووول محمد صلاح يسجل الثالث من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق 50 ركلة جزاء لفريق ليفربول بعد عرقلة الحارس لجاكبو

استراحة

ق 43 محاولة هجومية جديدة لليفربول بتسديدة عن طريق محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

ق 42 تسديدة أرضية عن طريق محمد صلاح لاعب ليفربول من داخل يسار منطقة جزاء لاسك مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

ق 41 تسديدة قوية عن طريق لويس دياز لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 34 ركلة حرة مباشرة لصالح ليفربول بالقرب من حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، نفذها هارفي إليوت بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ق 32 تسديدة صاروخية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

ق 18 تسديدة قوية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة جزاء لاسك مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 16 جووووول عرضية صلاح والهدف من جاكبو

ق 12 جووول عرضية جو جوميز تصل إلى لويس دياز ليسجل برأسية في الشباك

ق 10 تسديدة سيئة من جاكبو ولكن خارج الملعب

بداية المباراة