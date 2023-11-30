انتهت في الدوري الأوروبي - ليفربول (4)-(0) لاسك

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

تابع من هنا

---

ق 93 جووول كودي جاكبو يسجل الهدف الرابع

ق 59 نونيز يسدد من داخل المنطقة والحارس يتألق في التصدي

ق 56 خروج محمد صلاح ولويس دياز وإبراهيما كوناتي ونزول كرتيس جونز وداروين نونيز وترينت ألكساندر أرنولد

ق 54 تسديدة خطيرة من جاكبو ولكن تصطدم بالقائم

ق 51 جوووول محمد صلاح يسجل الثالث من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق 50 ركلة جزاء لفريق ليفربول بعد عرقلة الحارس لجاكبو

استراحة

ق 43 محاولة هجومية جديدة لليفربول بتسديدة عن طريق محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

ق 42 تسديدة أرضية عن طريق محمد صلاح لاعب ليفربول من داخل يسار منطقة جزاء لاسك مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

ق 41 تسديدة قوية عن طريق لويس دياز لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 34 ركلة حرة مباشرة لصالح ليفربول بالقرب من حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، نفذها هارفي إليوت بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ق 32 تسديدة صاروخية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

ق 18 تسديدة قوية عن طريق كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة جزاء لاسك مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 16 جووووول عرضية صلاح والهدف من جاكبو

ق 12 جووول عرضية جو جوميز تصل إلى لويس دياز ليسجل برأسية في الشباك

ق 10 تسديدة سيئة من جاكبو ولكن خارج الملعب

بداية المباراة

الدوري الأوروبي ليفربول لاسك محمد صلاح
نرشح لكم
كلوب يعدد مكاسب الفوز على لاسك جاكبو: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك سجل وصنع.. القائد صلاح يقود ليفربول لانتصار رباعي والتأهل في الدوري الأوروبي تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام لاسك في الدوري الأوروبي لن ينتقل إلى بايرن؟ أثليتك: أرسنال يعمل على تجديد تعاقد تومياسو ليون يقيل جروسو بعد 73 يوما بن عطية مديرا رياضيا لمارسيليا
أخر الأخبار
كلوب يعدد مكاسب الفوز على لاسك 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاكبو: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – فيزبريم يخسر من برشلونة بمشاركة دودو وغياب الدرع 37 دقيقة | كرة يد
سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع.. القائد صلاح يقود ليفربول لانتصار رباعي والتأهل في الدوري الأوروبي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد جلال: كنا في أمس الحاجة للفوز على المقاولون ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عودة حسام عبد المجيد لتدريبات الزمالك بشرط ساعة | الدوري المصري
شوقي غريب: نعاني من إهدار الفرص السهلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر