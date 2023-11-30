هدف قاتل وسلسلة لا هزيمة.. طلائع الجيش يقتنص التعادل أمام الجونة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

ركلة جزاء احتسبت ثم ألغيت، ثم تقدم، ثم تعادل في الوقت القاتل. مباراة مثيرة بين طلائع الجيش والجونة انتهت بتعادلهما 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعمن الدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف الملغاشي أرنو راندريانانتيناينا في الدقيقة 43، وتعادل طلائع الجيش بهدف محمد فتح الله في الدقيقة 95.

ورغم أن الجونة فقد نقطتين في آخر دقيقة، إلا أنه استمر بلا هزيمة للمباراة الخامسة على التوالي، منذ خسارته أمام زد في الجولة الثانية بهدف دون رد.

البداية أتت بركلة جزاء تم احتسابها للجونة بعد سقوط أشرف مجدي إثر احتكاك مع خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 14.

ولكن بعد 4 دقائق من المراجعة، تم إلغاء الركلة والبطاقة الصفراء التي تلقاها سطوحي.

وحاول جبريل شيكودي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية للجونة، ولكن مرة خارج الملعب.

وأتى الهدف في الدقيقة 43 بتوقيع أرنو راندريانانتيناينا بعد تمريرة من جبريل شيكودي.

وفي الدقيقة 56 حل الثلاثي محمد شحاتة ومحمد هاني وحميد ماو بدلا من يسري وحيد وكريم طارق وإسلام محارب في صفوف الجيش.

على الجانب الآخر حل أحمد حامد شوشة وإمانويل لاكي بدلا من محمد الدغيمي وجبريل شيكودي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 73 أتى بول جوليوس بدلا من جودوين شيكا في صفوف الطلائع.

على الجانب الآخر أتى الثنائي حسام غانم وسيف العجوز بدلا من أيمن سعد موكا وأشرف مجدي في الدقيقة 85.

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل محمد فتح الله هدف التعادل من رأسية بعد عرضية من أحمد متعب.

النتيجة رفعت رصيد الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع، ويليه الجونة برصيد 10 نقاط في المركز الثامن.

الدوري المصري طلائع الجيش الجونة
نرشح لكم
فشل في تحقيق الفوز الأول.. المقاولون يتعادل مع فاركو بالدوري انتهت في الدوري المصري - فاركو (1)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (1)-(1) الجونة التشكيل - محمد فخري يقود فاركو.. وعمار حمدي أساسي لـ المقاولون التشكيل - بلحاج يقود الجونة.. وثلاثي هجومي لـ طلائع الجيش تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد أمام زد بينها مباراة الزمالك أمام المصري.. تعديل مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) زد.. تعادل سلبي التشكيل - مابولولو يقود الاتحاد.. وكاموني يجاور زيكو في هجوم زد
أخر الأخبار
وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 41 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة شريف.. اتحاد جدة يقسو على الخليج برباعية وإصابة بنزيمة 42 دقيقة | سعودي في الجول
دوري أبطال إفريقيا - استعدادا لمواجهة نواذيبو.. بيراميدز يخوض أول تدريباته في نواكشوط 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الأوروبي - ليفربول (2)-(0) لاسك.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف قاتل وسلسلة لا هزيمة.. طلائع الجيش يقتنص التعادل أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
فشل في تحقيق الفوز الأول.. المقاولون يتعادل مع فاركو بالدوري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام لاسك في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الفريق مهدد بالكامل.. عامر حسين يكشف مصير تليفونات بني سويف بعد واقعة الترسانة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح