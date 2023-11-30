هدف قاتل وسلسلة لا هزيمة.. طلائع الجيش يقتنص التعادل أمام الجونة

ركلة جزاء احتسبت ثم ألغيت، ثم تقدم، ثم تعادل في الوقت القاتل. مباراة مثيرة بين طلائع الجيش والجونة انتهت بتعادلهما 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعمن الدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف الملغاشي أرنو راندريانانتيناينا في الدقيقة 43، وتعادل طلائع الجيش بهدف محمد فتح الله في الدقيقة 95.

ورغم أن الجونة فقد نقطتين في آخر دقيقة، إلا أنه استمر بلا هزيمة للمباراة الخامسة على التوالي، منذ خسارته أمام زد في الجولة الثانية بهدف دون رد.

البداية أتت بركلة جزاء تم احتسابها للجونة بعد سقوط أشرف مجدي إثر احتكاك مع خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 14.

ولكن بعد 4 دقائق من المراجعة، تم إلغاء الركلة والبطاقة الصفراء التي تلقاها سطوحي.

وحاول جبريل شيكودي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية للجونة، ولكن مرة خارج الملعب.

وأتى الهدف في الدقيقة 43 بتوقيع أرنو راندريانانتيناينا بعد تمريرة من جبريل شيكودي.

وفي الدقيقة 56 حل الثلاثي محمد شحاتة ومحمد هاني وحميد ماو بدلا من يسري وحيد وكريم طارق وإسلام محارب في صفوف الجيش.

على الجانب الآخر حل أحمد حامد شوشة وإمانويل لاكي بدلا من محمد الدغيمي وجبريل شيكودي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 73 أتى بول جوليوس بدلا من جودوين شيكا في صفوف الطلائع.

على الجانب الآخر أتى الثنائي حسام غانم وسيف العجوز بدلا من أيمن سعد موكا وأشرف مجدي في الدقيقة 85.

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل محمد فتح الله هدف التعادل من رأسية بعد عرضية من أحمد متعب.

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النتيجة رفعت رصيد الجيش إلى 11 نقطة في المركز السابع، ويليه الجونة برصيد 10 نقاط في المركز الثامن.