فشل في تحقيق الفوز الأول.. المقاولون يتعادل مع فاركو بالدوري

فشل المقاولون العرب في تحقيق الفوز الأول بالموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وتعادل المقاولون العرب أمام فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة.

وسجل أحمد شريف هدف فاركو في الدقيقة 33، وعدل عماد ميهوب النتيجة في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده غلى 3 نقاط في المركز الاخير بعد 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل رفع فاركو رصيده إلى 5 نقاط في المركز 14 بمسابقة الدوري.

وبدأ فاركو المباراة بضغط هجومي وأضاع فرصة مؤكدة عن طريق احمد شريف في الدقائق الاولى من المباراة.

وسدد محمد فخري تسديدة قوية من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ومر وليد علي من يمين منطقة الجزاء بشكل رائع ليمرر كرة عرضية أرضية، سددها أحمد شريف داخل الشباك في الدققيقة 33.

وأدرك المقاولون هدف التعادل بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق أوتشايا على رأس عماد ميهوب الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 65.

وارتكب حمد سعيد شيكا حارس فاركو خطا في تشتيت الكرة بعد الخروج من مرماه لتصل إلى عبد الرحمن خالد الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى في الدقائق الأخيرة.

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