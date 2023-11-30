تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام لاسك في الدوري الأوروبي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة لاسك النمساوي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعات الدوري الأوروبي.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لهذه المباراة.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو - رايان جرافينبيرخ - هارفي إيليوت

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات متتالية في البداية ثم خسر أمام تولوز الفرنسي في الجولة الماضية.

تولوز يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سان جيلواز البلجيكي في الدقيقة الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لاسك المجموعة بلا نقاط.