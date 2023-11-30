الفريق مهدد بالكامل.. عامر حسين يكشف مصير تليفونات بني سويف بعد واقعة الترسانة

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن العقوبات المنتظرة في مسألة مباراة تليفونات بني سويف ضد الترسانة، بعد رفض لاعبي الأول المشاركة في المباراة.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم تطبيق اللائحة واحتساب نقاط المباراة للترسانة، وفي نهاية الموسم سيتم خصم 3 نقاط من بني سويف".

وأضاف "في حالة تقديم تليفونات بني سويف مذكرة رسمية لاتحاد الكرة يفيد من خلالها أن اللاعبين هم من امتنعوا عن خوض المباراة، سيقرر الاتحاد استدعاءهم للتحقيق معهم".

وأوضح "هذا مثلما حدث في مباراة كفر الشيخ والمنصورة في كأس مصر حيث رفض فريق كفر الشيخ النزول وبدء المباراة أمام المنصورة بسبب عدم حصولهم على المستحقات أيضا".

وتابع "هنا تقرر صعود المنصورة للدور التالي، ولكن كفر الشيخ قدم المذكرة، فعلى ضوئها سيتم استدعاء اللاعبين للتحقيق معهم، وبعد نهاية التحقيق يصدر القرار النهائي من اتحاد الكرة".

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

وأعلن نادي تليفونات بني سويف إقالة المدرب وإحالة اللاعبين للتحقيق بسبب الواقعة.

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.