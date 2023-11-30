الفريق مهدد بالكامل.. عامر حسين يكشف مصير تليفونات بني سويف بعد واقعة الترسانة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 20:15

كتب : بسام أبو بكر

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن العقوبات المنتظرة في مسألة مباراة تليفونات بني سويف ضد الترسانة، بعد رفض لاعبي الأول المشاركة في المباراة.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم تطبيق اللائحة واحتساب نقاط المباراة للترسانة، وفي نهاية الموسم سيتم خصم 3 نقاط من بني سويف".

وأضاف "في حالة تقديم تليفونات بني سويف مذكرة رسمية لاتحاد الكرة يفيد من خلالها أن اللاعبين هم من امتنعوا عن خوض المباراة، سيقرر الاتحاد استدعاءهم للتحقيق معهم".

أخبار متعلقة:
"مؤامرة سنوضح ملابساتها".. تليفونات بني سويف يقيل المدرب ويحيل اللاعبين للتحقيق الدرجة الثانية ب - الترسانة لـ في الجول: لاعبو تليفونات بني سويف رفضوا اللعب وحصدنا 3 نقاط دوري المحترفين - هدف عبد العاطي يتسبب في إصابة مروعة للحارس.. ودجلة يزاحم بالصدارة دوري المحترفين - غزل المحلة يهزم المقاصة.. والسكة ينتصر على النجوم برباعية

وأوضح "هذا مثلما حدث في مباراة كفر الشيخ والمنصورة في كأس مصر حيث رفض فريق كفر الشيخ النزول وبدء المباراة أمام المنصورة بسبب عدم حصولهم على المستحقات أيضا".

وتابع "هنا تقرر صعود المنصورة للدور التالي، ولكن كفر الشيخ قدم المذكرة، فعلى ضوئها سيتم استدعاء اللاعبين للتحقيق معهم، وبعد نهاية التحقيق يصدر القرار النهائي من اتحاد الكرة".

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

وأعلن نادي تليفونات بني سويف إقالة المدرب وإحالة اللاعبين للتحقيق بسبب الواقعة.

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.

عامر حسين الدرجة الثانية الدرجة الثانية ب
نرشح لكم
"مؤامرة سنوضح ملابساتها".. تليفونات بني سويف يقيل المدرب ويحيل اللاعبين للتحقيق الدرجة الثانية ب - الترسانة لـ في الجول: لاعبو تليفونات بني سويف رفضوا اللعب وحصدنا 3 نقاط دوري المحترفين - هدف عبد العاطي يتسبب في إصابة مروعة للحارس.. ودجلة يزاحم بالصدارة دوري المحترفين - غزل المحلة يهزم المقاصة.. والسكة ينتصر على النجوم برباعية دوري المحترفين - لافيينا يفوز في أولى مباريات عبد الباقي جمال.. وتعادل أبو قير وبروكسي مكادي يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين دوري المحترفين – دكرنس يطالب بإعادة مباراته مع طنطا بسبب المخالفات التحكيمية وإرهاب اللاعبين دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام لاسك في الدوري الأوروبي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفريق مهدد بالكامل.. عامر حسين يكشف مصير تليفونات بني سويف بعد واقعة الترسانة ساعة | القسم الثاني
انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب ساعة | الكرة المصرية
"مؤامرة سنوضح ملابساتها".. تليفونات بني سويف يقيل المدرب ويحيل اللاعبين للتحقيق ساعة | القسم الثاني
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (1) الخليج.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة أمام الخليج ساعة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
لن ينتقل إلى بايرن؟ أثليتك: أرسنال يعمل على تجديد تعاقد تومياسو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح