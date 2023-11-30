انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب

انطلق اليوم الخميس المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين المتواجدين علي 4 فرق، وتم عمل تقسيمتين بين كل فريقين بصورة مستقلة لمدة ساعة.

ويقام المعسكر المفتوح اليوم وغدا في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر، وفقا لما ذكره اتحاد الكرة.

واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة و بني سويف ووادي دجلة والمنصورة وبورتو السويس.

وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.