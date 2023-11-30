"مؤامرة سنوضح ملابساتها".. تليفونات بني سويف يقيل المدرب ويحيل اللاعبين للتحقيق

أصدرت الشركة الراعية لنادي تليفونات بني سويف بيانا على خلفية أحداث مباراة الترسانة التي رفض اللاعبون خوضها احتجاجا على عدم حصولهم على المستحقات.

وجاء البيان كالتالي:

في ظل الظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وإيماناً من الإدارة بالأنضباط وروح الفريق قرر مجلس الإدارة الآتي:

أولاً: إقالة محمد ثابت المدير الفني للفريق الأول بعد مساهمته في مؤامرة اللاعبين والانسحاب من المباراة.

ثانياً: تحويل كافة اللاعبين الذي ثبت تورطهم في واقعة الأنسحاب للنادي للتحقيق معهم من قبل الشئون القانونية.

ثالثاً: توضيح كافة ملابسات ما حدث خلال الفترة الماضية في بيان رسمي آخر عقب نهاية التحقيقات مع اللاعبين.

ماذا حدث؟

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.