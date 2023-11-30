الدوري السعودي - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة أمام الخليج
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:35
كتب : FilGoal
يعتمد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة على الثنائي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله في قيادة هجوم فريقه أمام الخليج.
ويلعب اتحاد جدة أمام الخليج ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.
وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: عمر هوساوي - لويز فيليبي - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي
الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري _ إيجور كورنادو
الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيمة.
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