الدوري السعودي - بنزيمة وحمد الله يقودان اتحاد جدة أمام الخليج

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يعتمد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة على الثنائي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله في قيادة هجوم فريقه أمام الخليج.

ويلعب اتحاد جدة أمام الخليج ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي - لويز فيليبي - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري _ إيجور كورنادو

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيمة.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
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