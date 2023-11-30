الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام اتحاد جدة
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:30
كتب : FilGoal
يقود محمد شريف المهاجم الدولي المصري هجوم نادي الخليج خلال مواجهته المرتقبة أمام اتحاد جدة.
ويلعب الخليج أمام اتحاد جدة ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.
ويفقد الخليج خدمات هدافه البرتغالي فابيو مارتينيز أمام اتحاد جدة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل الخليج لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:
حراسة المرمى: مروان الحيدري
الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوتشو- خالد ناري، إيفو رودريغيز - محمد آدم
الوسط: عبدالإله هوساوي - عبد الله الشنقيطي - منصور حمزي - سعيد آل حمسل.
الهجوم - محمد شريف.
نرشح لكم
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي منافس الأهلي المحتمل - تقرير يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة.. ومدة غيابه انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3) - (0) النصر.. هيمنة زرقاء تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الهلال.. ولابورت أساسي تشكيل الهلال - ميتروفيتش يقود الهجوم.. وبونو أساسي في دربي السعودية الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب لضم زيزو في يناير