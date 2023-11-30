الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام اتحاد جدة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد شريف

يقود محمد شريف المهاجم الدولي المصري هجوم نادي الخليج خلال مواجهته المرتقبة أمام اتحاد جدة.

ويلعب الخليج أمام اتحاد جدة ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري السعودي.

ويفقد الخليج خدمات هدافه البرتغالي فابيو مارتينيز أمام اتحاد جدة بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
لن ينتقل إلى بايرن؟ أثليتك: أرسنال يعمل على تجديد تعاقد تومياسو انتهت في الدوري المصري - فاركو (1)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (1)-(1) الجونة التشكيل - محمد فخري يقود فاركو.. وعمار حمدي أساسي لـ المقاولون التشكيل - بلحاج يقود الجونة.. وثلاثي هجومي لـ طلائع الجيش

وجاء تشكيل الخليج لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مروان الحيدري

الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوتشو- خالد ناري، إيفو رودريغيز - محمد آدم

الوسط: عبدالإله هوساوي - عبد الله الشنقيطي - منصور حمزي - سعيد آل حمسل.

الهجوم - محمد شريف.

اتحاد جدة الدوري السعودي محمد شريف
نرشح لكم
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني أنهى سلسلة 20 مباراة.. الهلال يهزم النصر بثلاثية صربية والفيديو يحرم رونالدو عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي منافس الأهلي المحتمل - تقرير يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة.. ومدة غيابه انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3) - (0) النصر.. هيمنة زرقاء تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الهلال.. ولابورت أساسي تشكيل الهلال - ميتروفيتش يقود الهجوم.. وبونو أساسي في دربي السعودية الزمالك يوضح حقيقة عرض الشباب لضم زيزو في يناير
أخر الأخبار
لأول مرة ميسي يعلق على أزمته مع فان خال وفيجورست 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل ثنائية في شباك النصر.. ميتروفيتش: الحظ لم يحالفني ساعة | سعودي في الجول
في المشاركة الثانية تواليا.. عمر فايد يفوز مع نوفي بازار بهدفين ساعة | المحترفون
سعد شلبي يكشف سبب تأجيل زيارة الأهلي لمجلس الزمالك.. وأرباح قطاع كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول.. والفوز يجعلنا نزاحم الكبار 2 ساعة | الدوري المصري
محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب سوار: واجهت الزمالك وشيكابالا من قبل.. وأعرف عواد وزيزو جيدا 2 ساعة | الكرة المصرية
مونتريال الكندي يعلن رحيل أحمد حمدي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر