انتهت في الدوري المصري - فاركو (1)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (1)-(1) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش ضد الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

فاركو (1)-(1) المقاولون العرب

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ق 66 جوووول عماد ميهوب يسجل برأسية بعد عرضية من جوزيف أوشايا

ق 46 عمر فتحي وعماد ميهوب بدلا من أحمد فوزي وأمير عابد في صفوف المقاولون

استراحة

ق 33 جووول أحمد شريف يسجل الهدف الأول لفاركو.. وليد علي يراوغ ويمرر على الأرض ليسجل شريف بلمسة واحدة

ق 24 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق محمد فخري من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ق 18 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي تصدى لها حارس المرمى.

ق 15 ربع ساعة سلبية حتى الآن

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طلائع الجيش (1)-(1) الجونة

ق 96 جووول محمد فتح الله يسجل هدف تعادل في الوقت القاتل بعد عرضية من أحمد متعب

ق 85 حسام غانم وسيف العجوز بدلا من أيمن سعد موكا وأشرف مجدي

ق 73 بول جوليوس بدلا من جودوين شيكا

ق 63 أحمد حامد شوشة وإمانويل لاكي بدلا من محمد الدغيمي وجبري شيكودي

ق 60 إصابة عبد الله هاشم عبادي وخروجه من الملعب محمولا على السيارة بعد تدخل من محمد فتح الله

ق 56 محمد شحاتة ومحمد هاني وحميد ماو بدلا من يسري وحيد وكريم طارق وإسلام محارب

استراحة

ق 43 جووول أرنو راندريانانتيناينا يسجل الأول بعد تمريرة من جبريل شيكودي

ق 37 جبريل شيكودي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 18 بعد طول مراجعة.. لا ركلة جزاء

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ق 14 ركلة جزاء للجونة وإنذار لخالد سطوحي بعد عرقلة أشرف مجدي

بداية المباراة