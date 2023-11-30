انتهت في الدوري المصري - فاركو (1)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (1)-(1) الجونة
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد المقاولون العرب، وطلائع الجيش ضد الجونة في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
فاركو (1)-(1) المقاولون العرب
ق 66 جوووول عماد ميهوب يسجل برأسية بعد عرضية من جوزيف أوشايا
ق 46 عمر فتحي وعماد ميهوب بدلا من أحمد فوزي وأمير عابد في صفوف المقاولون
استراحة
ق 33 جووول أحمد شريف يسجل الهدف الأول لفاركو.. وليد علي يراوغ ويمرر على الأرض ليسجل شريف بلمسة واحدة
ق 24 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق محمد فخري من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.
ق 18 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي تصدى لها حارس المرمى.
ق 15 ربع ساعة سلبية حتى الآن
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طلائع الجيش (1)-(1) الجونة
ق 96 جووول محمد فتح الله يسجل هدف تعادل في الوقت القاتل بعد عرضية من أحمد متعب
ق 85 حسام غانم وسيف العجوز بدلا من أيمن سعد موكا وأشرف مجدي
ق 73 بول جوليوس بدلا من جودوين شيكا
ق 63 أحمد حامد شوشة وإمانويل لاكي بدلا من محمد الدغيمي وجبري شيكودي
ق 60 إصابة عبد الله هاشم عبادي وخروجه من الملعب محمولا على السيارة بعد تدخل من محمد فتح الله
ق 56 محمد شحاتة ومحمد هاني وحميد ماو بدلا من يسري وحيد وكريم طارق وإسلام محارب
استراحة
ق 43 جووول أرنو راندريانانتيناينا يسجل الأول بعد تمريرة من جبريل شيكودي
ق 37 جبريل شيكودي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
ق 18 بعد طول مراجعة.. لا ركلة جزاء
ق 14 ركلة جزاء للجونة وإنذار لخالد سطوحي بعد عرقلة أشرف مجدي
بداية المباراة