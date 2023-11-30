التشكيل - محمد فخري يقود فاركو.. وعمار حمدي أساسي لـ المقاولون

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - عمار حمدي

يعتمد خالد جلال المدير الفني لنادي فاركو على أحمد شريف في قيادة هجوم فريقه أمام المقاولون.

ويلعب المقاولون العرب امام فاركو ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل فاركو لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - بابا بكار - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - أحمد فؤاد

خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف

في المقابل دفع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب بعمار حمدي في التشكيل الأساسي لفريقه:

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة فاركو كالتالي:

المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين - أمير عابد

الوسط: عبد الرحمن خالد – جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي

الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي

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