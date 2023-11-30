التشكيل - بلحاج يقود الجونة.. وثلاثي هجومي لـ طلائع الجيش

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج يحتفل بهدفه مع فريق الجونة

يعول علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة على أحمد بلحاج في قيادة هجوم فريقه أمام طلائع الجيش.

ويلعب الجونة أمام طلائع الجيش ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: محمد الدغيمي – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أليو جاتا

الوسط: عبد الله عبادي – أشرف مجدي - أحمد بلحاج

الهجوم: أيمن موكا – أرنو – جابرييل شيكودي.

في المقابل يعتمد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش على الثلاثي كريم طارق وجودوين ويسري وحيد في هجوم فريقه أمام الجونة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: محمد شعبان محمود

الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - جودوين تشيكا -كريم طارق

الجونة طلائع الجيش
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