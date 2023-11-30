تعادل سلبي يحسم مواجهة الاتحاد أمام زد

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الاتحاد وزد في الجولة السابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الأسكندرية.

ويعد ذلك التعادل السلبي الرابع الموسم الجاري في الدوري المصري، والثاني في الجولة الحالية بعد مباراة الأهلي وسموحة.

وارتفع رصيد زد لـ 13 نقطة في المركز الثالث من 7 مباريات.

فيما رفع الاتحاد رصيده لـ 12 نقطة في المركز الخامس من 7 مباريات.

التشكيل

قاد كريستوفاو مابولولو هداف الدوري هجوم الاتحاد السكندري.

وتواجد محمد إبراهيم في دفاع زعيم الثغر عوضا عن محمود شبانة الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وبدأ مصطفى زيكو في هجوم زد وإلى جواره ديلسون كاموني الذي بدأ على حساب شادي حسين الغائب عن اللقاء.

وصف المباراة

أول فرصة حقيقية في اللقاء جاءت في الدقيقة 18، تمرية من مصطفى زيكو إلى مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21 رد الاتحاد بعرضية كريم الديب وتسديدة قوية من لمسة واحد من بنيامين بواتينج تصدى لها علي لطفي ببراعة.

وأهدر ديلسون كاموني فرصة تسجيل هدف التقدم لزد.

وفي الدقيقة 35 تصدى عمر صلاح لرأسية مصطفى العش بسهولة.

شوط أول انتهى سلبيا.

وفي الثاني دفع طارق العشري مدرب الاتحاد ببيكالي أوبامي بدلا من رجب عمران.

وسجل بواتينج هدفا ألغي بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو في الدقيقة 57.

حاول زد بفضل التغييرات الهجومية مباغتة مرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة 78 سدد البديل رأفت خليل كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ارتطمت بالقائم.

وسجل زيكو هدفا في الدقيقة 85 برأسية ألغي بداعي التسلل.

وبعد دقيقة واحدة توغل رأفت خليل ومر من 4 لاعبين حاولوا اللحاق به لكن دون جدوى وسدد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لعمر صلاح حارس زعيم الثغر.

الدقائق الـ 7 المحتسبة كوقت بدلا من الضائع مرت بسلام لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.