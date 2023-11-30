بينها مباراة الزمالك أمام المصري.. تعديل مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن تعديلات في مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتضمنت التعديلات إقامة مباراة المصري أمام الزمالك يوم الخميس 14 ديسمبر على ملعب برج العرب في السابعة مساء.

وجاءت المواعيد المعدلة كالتالي:

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا كليوباترا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية × سموحة - 4 مساء

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء

فاركو × زد - 6 مساء

إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء

وتقام الآن مباريات الجولة السابعة من المسابقة، التي ستستمر حتى تتوقف مجددا في 2 يناير استعدادا لخوض منتخب مصر لمنافسات كأس أمم إفريقيا.