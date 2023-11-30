الدرجة الثانية ب - الترسانة لـ في الجول: لاعبو تليفونات بني سويف رفضوا اللعب وحصدنا 3 نقاط

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

الترسانة - تليفونات بني سويف

ألغيت مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية ب بسبب طلب لاعبي الأخير إيقاف اللقاء مطالبين بالمستحقات المالية المتأخرة.

وقال فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة لـ FilGoal.com: "كان مقررا إقامة مباراة الترسانة مع تليفونات بني سويف في الخامسة مساء على ملعب الترسانة في الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب".

وأضاف "بدأ أحمد جمال حكم اللقاء المباراة وطلب بعدها لاعبو تليفونات بني سويف إيقاف المباراة مطالبين بمستحقاتهم من مستثمر الفريق".

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وأتم "الحكم انتظر 20 دقيقة وقرر إلغاء اللقاء واعتبار الترسانة فائزا ليرتفع رصيده لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة".

ويتأهل أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ) لخوض لقاء فاصل بين بطل المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

ويتأهل 3 أندية مع ثالث دوري القسم الثاني أ لخوض دورة رباعية لصعود بطلها إلى الدوري الممتاز.

الترسانة تليفونات بني سويف الدرجة الثانية
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