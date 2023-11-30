ليون يقيل جروسو بعد 73 يوما

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

فابيو جروسو

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي إقالة الإيطالي فابيو جروسو من منصب المدير الفني وتعيين بيير ساج بشكل مؤقت مديرا فنيا للفريق.

وسيقود ساج الفريق في المواجهة المقبلة ضد لانس يوم السبت المقبل ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وتقدم النادي للمدرب الإيطالي بالشكر عن الفترة التي قضاها في جنباته.

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وتأتي إقالة جروسو بعد 73 يوما من تعيينه مديرا فنيا للفريق.

وبحسب التقرير فإن كل من برونو جينيسو مدرب الفريق السابق والأرجنتيني خورخي سامباولي والكرواتي إيجور تيدور ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وعوض جروسو في سبتمبر الماضي لوران بلان الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ودرب الإيطالي الفريق الفرنسي في 7 مباريات بالدوري الفرنسي حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 2 وخسر 4.

ليون يتذيل الترتيب برصيد 7 نقاط من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي.

ويمتلك ليون مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي ضد مارسيليا ستقام في منتصف الأسبوع المقبل، وألغيت بسبب رشق حافلة ليون وإصابة جروسو في الحاجب.

فابيو جروسو ليون الدوري الفرنسي
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