تأثير ميسي.. إنتر ميامي يعلن بيع تذاكر موسم 2024 الموسمية بالكامل

أعلن نادي إنتر ميامي بيع التذاكر الموسمية للموسم المقبل من الدوري الأمريكي لعام 2024 بالكامل.

ويتبقى فقط التذاكر الفردية للمباراة الواجدة والتي سيتم طرحها للجماهير.

ومن المنظر أن يعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال الأيام المقبل جدول عام 2024.

وكشف نادي إنتر ميامي أن تذاكر المباراة الواحدة ستكون متاحة للأعضاء.

ويتم بيع تذاكر المباراة الواحدة حتى نفادها بالكامل، أما التذاكر الموسمية فقد انتهى إنتر ميامي من بيعها.

وفشل إنتر ميامي في موسم 2023 بالتأهل للمرحلة النهائية -الأدوار الإقصائية - من الدوري الأمريكي وانتهى موسمه في النصف الأول من نوفمبر الجاري.

وانتقل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي.

وقدّم ميسي قائد إنتر ميامي الكرة الذهبية لجماهير ناديه خلال مواجهة نيويورك سيتي وديا.

وكانت المواجهة الودية التي خسرها إنتر ميامي من نيويورك سيتي بهدفين لهدف هي آخر ظهور للفريق في 2023.