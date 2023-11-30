بن عطية مديرا رياضيا لمارسيليا
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 16:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي تعاقده مع المغربي مهدي بن عطية لتولي مهمة المدير الرياضي للفريق.
واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.
وذكر النادي عبر موقعه أن مهدي بن عطية تم تعيينه كمدير رياضي جديد لأولمبيك مارسيليا.
وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات دامت لأسابيع، قبل وضع الرتوش النهائية.
ويحتل مارسيليا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 14 نقطة.
يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.
ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.
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