انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) زد.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وزد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد الأسكندرية.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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انتهت

ق 86: رأفت خليل يمر من 4 لاعبين ويطلق تسديدة قوية تمر على يسار القائم الأيسر

ق 85: جووول غير محتسب.. زيكو يسجل برأسية والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 78: القائم الأيسر يمنع تصويبة قوية من رأفت خليل

ق 57: جووول غير محتسب سجله بينامين بواتنج بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: علي لطفي يتألق ويمنع الأول لزعيم الثغر

ق 15: مصطفى سعد يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء؟

بداية اللقاء