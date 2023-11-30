انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) زد.. تعادل سلبي

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وزد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد الأسكندرية.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: رأفت خليل يمر من 4 لاعبين ويطلق تسديدة قوية تمر على يسار القائم الأيسر

ق 85: جووول غير محتسب.. زيكو يسجل برأسية والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 78: القائم الأيسر يمنع تصويبة قوية من رأفت خليل

ق 57: جووول غير محتسب سجله بينامين بواتنج بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: علي لطفي يتألق ويمنع الأول لزعيم الثغر

ق 15: مصطفى سعد يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بتسديدة مرت بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء؟

بداية اللقاء

الاتحاد الدوري المصري في الدوري زد
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