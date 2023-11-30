التشكيل - مابولولو يقود الاتحاد.. وكاموني يجاور زيكو في هجوم زد

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

يقود كريستوفاو مابولولو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة زد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الأسكندرية في الرابعة عصرا.

ويبدأ مصطفى زيكو في هجوم زد وإلى جواره ديلسون كاموني الذي يبدأ على حساب شادي حسين الغائب عن اللقاء.

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ويتصدر مابولولو ترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف ويأتي في المركز الثاني زيكو برصيد 5 أهداف.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – مصطفى إبراهيم - كريم الديب

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – مورو ساليفو

الهجوم: رجب عمران – كريستوفاو مابولولو – بنيامين بواتينج

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فيما جاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي لالا

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد

الهجوم: مصطفى زيكو – ديلسون كاموني

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ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

الاتحاد الدوري المصري التشكيل زد
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