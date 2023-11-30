قائمة الأهلي - عودة طاهر وتاو أمام يانج أفريكانز.. وغياب موديست وعبد القادر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:09

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - بعثة الأهلي

غادرت بعثة الأهلي القاهرة من أجل الاستعداد لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز في تمام السادسة من مساء السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة كل من بيرسي تاو وطاهر محمد.

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كما استمر عمرو السولية في قائمة الفريق بعد تواجده في قائمة مواجهة سموحة الأخيرة.

بينما غاب عن القائمة كل من أنتوني موديست ومحمد كريستو ورضا سليم وكريم وليد للإصابة بينما يغيب أحمد عبد القادر وأكرم توفيق ومحمد زعلوك لوجهة نظر فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – كريم فؤاد – صلاح محسن – محمود كهربا - طاهر محمد - صلاح محسن - بيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تغلب على ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام في القاهرة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، والبديل صلاح محسن.

الأهلي بيرسي تاو طاهر محمد
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